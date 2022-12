Il Mattino - Spalletti carica Kvaratskhelia: è cresciuto a vista d'occhio nelle ultime partite

Napoli - Il Napoli è pronto ad avere di nuovo Kvaratskhelia in grande forma in vista della ripresa della stagione. Le ultime da Il Mattino sulla partita del giocatore contro il Villarreal:

Spalletti carica Kvaratskhelia in vista delle prossime partite. Il georgiano è cresciuto a vista d’occhio nel test di sabato sera al “Maradona” contro gli spagnoli degli ex Reina e Albiol, rispetto alle due precedenti amichevoli in Turchia contro l’Antalyaspor e il Crystal Palace: ha realizzato il rigore in maniera perfetta (confermandosi uno specialista anche nei tiri dal dischetto) e si è scatenato nel finale contro altri numeri guidando l’assalto finale del Napoli alla ricerca del pareggio.