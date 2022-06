Il Mattino - Sirigu pronto a firmare un annuale con opzione: ha scelto il Napoli

Calciomercato Napoli - Con l'addio ormai certo di Ospina, il Napoli cerca un portiere da affiancare a Meret. Secondo l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il nome più caldo sarebbe quello di Salvatore Sirigu che lascerà il retrocesso Genoa. All'esperto estremo difensore non dispiacerebbe un trasferimento in azzurro.

Ecco cosa scrive Il Mattino:

"E Sirigu è affascinato da questo progetto: non verrà a fare la balia ed è pronto a firmare per un anno con opzione per il Napoli per la seconda stagione. Probabile che il cerchio-portieri si chiuda proprio in questo modo anche perché Sirigu, 35 anni, ex Psg e Torino, ha quell'esperienza che può servire in questa stagione".