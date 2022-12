Napoli - Le ultime notizie da Il Mattino sulla situazione che riguarda Sirigu tra Napoli e Salernitana:

Lavoro personalizzato in palestra ieri per Sirigu in attesa del ritorno degli allenamenti con la squadra sul campo, per il portiere sardo nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio la Salernitana ma tutto è in stand by. Lavoro sul campo per Rrahmani che la prossima settimana si unirà al gruppo: il difensore kosovaro è tra gli azzurri con i quali è già avviato da tempo il discorso sul rinnovo.