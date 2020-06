Il Mattino rivela: Gattuso ha detto alla squadra di voler restare a Napoli. Questa ragione ha spinto Mertens a rivedere le sue richieste iniziali sul rinnovo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive sul futuro di Gattuso: "Come sempre, la questione non sarà semplice: ballano clausole, richieste di penali, opzioni unilaterali e diritti di immagine che fanno sì che la fumata non sarà bianca a breve. E la trattativa non sarà semplice. Ma Rino vuole restare a Napoli: lo ha ammesso anche ai calciatori, (che l'altra sera sono stati tutti assieme a cena in un locale di Maddaloni) e lo ha spiegato a Mertens. E il belga ha fatto qualche passo indietro nella sue richieste per il rinnovo proprio perché sa che potrà vivere altre due stagioni da protagonista con Gattuso".