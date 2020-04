Il Mattino - Ripartire con la Coppa Italia? A fine maggio potrebbero andare in scena Juve-Milan e Napoli-Inter

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, era sparita dalla scena la Coppa Italia. Ha fatto la ricomparsa ieri in Lega Calcio, quando Dal Pino e i presidenti hanno ipotizzato che siano proprio le due semifinali di ritorno, Juventus-Milan e Napoli-Inter a dare il via alla ripartenza del calcio.

Una tentazione. Due gare altamente simboliche, non c'è che dire. Già, il piano della Confidustria del pallone prevede che 3 o 4 giorni prima dell'eventuale start per la serie A - ipotizzata ancora una volta nel week end del 30 e del 31 maggio - possa scendere in campo la Coppa Italia.