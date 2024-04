Il Mattino - Restyling stadio Maradona: gli sceicchi a Napoli per investire, il piano di Palazzo San Giacomo

Il restyling dello stadio Maradona affidato ad un Fondo dell'Arabia Saudita. L'edizione odierna de Il Mattino rivela che dei rappresentanti di un Fondo Saudita saranno a Napoli entro il mese prossimo. Motivo? Intendono investire su alberhi, immobili e soprattutto strutture sportive proprio a Napoli. La tentazione di Palazzo San Giacomo è riuscire ad inserire anche lo stadio di Fuorigrotta nel programma di investimenti da parte degli sceicchi.

Restyling stadio Maradona, spunta la pista del Fondo Saudita

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, il Governo non vuole perdere una piazza come Napoli ad Euro 2032 ma ad oggi non si sa ancora chi metterà i soldi per il restyling dello stadio Maradona. Il presidente De Laurentiis ha ribadito che non è interessato in alcun modo ad investire un solo euro per la riqualificazione dello stadio. L'idea di Palazzo San Gioacomo sarebbe quella di inserire il Maradona nel fondo Invmit per poi sondare i mercati internazionali. Gli sceicchi sono una soluzione.