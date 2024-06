Il Mattino - Restyling Maradona: via ai lavori durante il campionato. Sgravi fiscali e non solo per aiutare il progetto ADL

Novità importanti sul restyling dello stadio Maradona. Il Governo accelera per Euro 2032 e vuole a tutti Napoli tra le città ospitanti dell'evento. L'Uefa però ha imposto dei paletti molto rigidi dal punto di vista dei lavori per ammodernare l'impianto di Fuorigrotta. De Laurentiis, nelle scorse settimane, ha dato il via libera nel ristrutturare lo stadio Maradona dopo che aveva dichiarato di volerlo abbandonare per andare su Bagnoli, ma questa soluzione è definitivamente tramontata.

Lavori stadio Maradona

Napoli - L'esclusione dalle coppe del Napoli è un bene se guardiamo ai lavori da fare al Maradona perché consentirà di essere pronti nel giro di 2-3 anni spiega Il Mattino che rivela anche la cifra che serve per rendere lo stadio pronto per Euro 2032. Si parla di 200 milioni di euro, una somma importante. De Laurentiis ha già avuto rassicurazioni su quando potrà mettere mano sullo stadio. Avrà agevolazioni fiscali essendo la Campania nella zona Zes (Zona economica speciale). C'è unità d'intenti anche sulla pista d'atletica che al presidente della SSC Napoli non piace. A questo si aggiunge anche il Fondo Equity che favorirà gli investimenti garantiti dallo Stato ed un tasso del costo del denaro più contenuto grazie alla presenza del Credito Sportivo.