Il Mattino - Questo è l'anno di Lobotka, con Spalletti è al centro del progetto

Calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito a Stanislav Lobotka e il Napoli:

"Ma questo è anche il campionato della riscoperta di Lobotka. Il centrocampista slovacco arrivato a Napoli nel gennaio 2020 era apparso per mesi come un oggetto misterioso. Ora, invece, con Spalletti al comando e complice l’infortunio di Demme, si è ritrovato al centro del progetto. Dal ritiro della sua Nazionale, il centrocampista del Napoli ha parlato a Sport Aktualit dell’inizio della sua stagione: "Sento la fiducia di Spalletti. Ho più spazio e sto provando a sfruttarlo. Spalletti si è improvvisamente interessato a me a differenza del vecchio allenatore".