Il Mattino - Pugno duro contro i tifosi del Napoli: a serio rischio anche le trasferte di Empoli e Milano

Dietro il divieto di trasferta dei tifosi del Napoli residenti nella provincia di Napoli quest'oggi a Torino c'è la relazione della Digos di Cagliari che ha inviato un rapporto dettagliato agli organi preposti. Così, sia l'Osservatorio che il Casms, hanno optato per la soluzione di rigore che oggi vedrà il settore ospiti dell'Allianz Stadium praticamente dimezzato di presenze.

Juve Napoli

Napoli - Come si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, il divieto di trasferta per i residenti in Campnia di questo pomeriggio a Torino potrebbe essere solo un antipasto in termini di sanzioni. Stando a quanto filtra infatti, anche le trasferte di Empoli ed a Milano contro i rossoneri sono a serio rischio per i tifosi del Napoli che risiedono nella nostra Regione.