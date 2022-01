Il Mattino promuove Tuanzebe: approccio positivo, ha fatto il suo dovere. Ora manca una cosa

L'impatto fisico di Axel Tuanzebe, quello chiesto da Spalletti, c'è stato. Ieri il debutto del nuovo acquisto del Napoli, valutato da Il Mattino.

"Un solo allenamento, dieci minuti più recupero per cambiare il Napoli in una difesa a tre pura, sostituendo Ghoulam. Un quarto d'ora scarso per mettere a referto un tiro respinto, due duelli aerei, quattro tocchi complessivi e tre passaggi precisi. Un approccio, nulla più: positivo.

Al netto dei numeri, contava respingere con la presenza una Samp che provava l'assalto finale. Tuanzebe c'è stato: ha fatto il suo dovere. Manca, con poche ore di conoscenza dei compagni, quello che deve essere l'affiatamento"