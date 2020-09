Il Mattino - Presidenti di Serie A contro De Laurentiis. Fienga il più preoccupato: colloquio tra i due per lo scambio Milik-Under

Ultimissime notizie calcio Napoli - "Il Mattino" oggi in edicola fa il punto su quanto accaduto mercoledì nel corso dell'assemblea di Lega. A quanto pare, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe parlato per tre volte al microfono senza indossare la mascherina e questo ha fatto nascere, dopo la notizia della sua positività al Coronavirus, i malumori di tutti i presidenti. Tra i più preoccupati c'è Fienga, con il quale il patron azzurro si è fermato a parlare a lungo per cercare di trovare un'intesa per lo scambio Milik-Under ma anche Oreste Vigorito, rientrato in Campania in aereo con il patron azzurro. Come riportato dal giornale, però, il presidente del club giallorosso è sereno, avendo mantenuto, anche in volo, sia il distanziamento richiesto che la mascherina.

De Laurentiis coronavirus