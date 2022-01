Il Mattino - Osimhen torna 57 giorni dopo e sfiora subito il gol

Ultime sul Napoli e il ritorno in campo di Victor Osimhen che dopo 57 giorni viene mandato nella mischia da Spalletti a Bologna e sfiora subito il gol.

L'analisi de Il Mattino su Victor Osimhen del Napoli:

A venti minuti dal termine entra Osimhen che torna 57 giorni dopo il brutto infortunio al “Meazza” contro l’Inter: il centravanti nigeriano, che gioca indossando la mascherina protettiva, entra al posto di Mertens e Politano subentra a Lozano. Il Bologna prova la prima giocata in linea di grande efficacia, Dominguez liberato tutto solo davanti a Meret calcia alto: Falcinelli e Vignato, i due uomini inseriti da Mihajlovic, danno più brillantezza in fase offensiva e il Bologna riesce finalmente ad alzare il baricentro di qualche metro. Il primo guizzo di Osimhen è una sponda di testa tra due avversari che avvia la ripartenza di Elmas, cross impreciso per il nigeriano. Victor poi sfiora il gol a tre minuti dalla fine: va via nello spazio sul lancio perfetto di Demme e contrastato al momento del tiro calcia di poco fuori. Negli ultimi dieci minuti tocca a Demme al posto di Zielinski, gli azzurri nel finale devono tamponare la reazione della squadra di casa. Minuti finali anche per Ghoulam, con Mario Rui che sale più alto a sinistra, e Petagna che va in appoggio ad Osimhen. Il Napoli si abbassa ed è costretto a difendersi: L’ultima emozione in pieno recupero, il palo del Bologna colpito su punizione da Svanberg. Gli azzurri centrano una vittoria netta e importantissima