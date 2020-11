Il Mattino - Osimhen ed Ospina saltano il Rijeka, si spera in un recupero per la Roma: le ultime

Notizie Calcio Napoli - Victor Osimhen e David Ospina salteranno Napoli-Rijeka di Europa League, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Osimhen ha proseguito nelle terapie per la lussazione alla spalla e svolto lavoro personalizzato sul campo e in palestra: resta difficile il suo recupero contro la Roma e si spera almeno nella panchina. Si vedrà con le valutazioni dello staff medico e saranno importanti le sensazioni che avvertirà il nigeriano. Lavoro in palestra anche per Ospina, indisponibile contro il Rijeka. Il Napoli confida di poterlo recuperare contro la Roma"