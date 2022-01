Il Mattino - Osimhen e Vlahovic le carte vincenti di Spalletti e Allegri a suon di gol

Ultime notizie su Osimhen e Vlahoic che saranno decisivi per la volata finale del campionato per Napoli e Juventus. A riportarlo è Il Mattino.

I gol che servono a far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Victor Osimhen e Dusan Vlahovic saranno le carte vincenti per Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri in questa lunga volatona che porta alla fine del campionato. Chissà, forse i due saranno impegnati su fronti diversi, ma il minimo comune denominatore sarà certamente il gol.