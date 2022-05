Non solo Insigne, altri tre giocatori giocheranno l'ultima al Maradona

Calciomercato Napoli - Ultime notizie sul Napoli con il saluto del Maradona a Insigne. Ma altri tre giocatori saluteranno lo stadio Maradona giocandoci l'ultima volta. C'è anche Ghoulam.

Aggiornamenti da Il Mattino riguardo la situazione in casa Napoli. Ultima partita oggi pomeriggio al Maradona contro il Genoa anche per Ghoulam: il terzino algerino andrà via dopo nove anni in maglia azzurra, anche lui fa parte del gruppo storico: arrivò a gennaio 2014 con Benitez in panchina e ha vinto due coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Frenato da due gravi infortuni (si ruppe il legamento crociato del ginocchio destro a novembre 2017 nel match di Champions contro il Manchester City e quello sinistro contro il Bologna a marzo 2021) ha giocato poco nelle ultime due stagioni ma la sua presenza in gruppo è stata sempre molto importante in termini di esperienza e per il forte legame con il Napoli. Andranno via (a scadenza di contratto) anche il terzino francese Malcuit e Tuanzebe che tornerà per fine prestito al Manchester United.