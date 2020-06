Il Mattino non ha dubbi: "I calciatori del Napoli hanno preteso l’esonero di Ancelotti"

Ultime calcio Napoli - “I calciatori del Napoli hanno preteso l’esonero di Ancelotti”, a scriverlo è Il Mattino, parlando delle accuse di aver nascosto al fisco spagnolo i proventi dei diritti d’immagine del 2014-15:

Ancelotti

Mai una parola fuori posto, a Napoli i giocatori ne hanno preteso l’esonero eppure lui non ha provato neppure una volta a replicare. È andato via senza una polemica: l’unica alzata, vera, di sopracciglio, solo quando Giacomelli lo ha mandato su tutte le furie per il rigore (netto) negato a Llorente.