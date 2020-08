Il Mattino - No del Napoli alle richieste di Hysaj per il rinnovo: il suo agente proverà a fargli abbassare le pretese economiche

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, la vicenda Milik è da manuale: vuole andare alla Juve che però non vuole pagare 35 milioni di euro (è in scadenza e lo valuta meno). Il Napoli ha chiesto Cuadrado ma la Juve ha alzato un muro. Bernardeschi è il primo della lista: ha detto di no, ma in questi giorni Paratici, come raccontato nei giorni scorsi, sta spingendo con lui e Raiola per valutare l'idea del Napoli. Attenzione a Hysaj: ha ricevuto ancora un no dal club azzurro per la sua richiesta di rinnovo ma il suo agente Giuffredi sta cercando di convincere l'albanese ad abbassare le pretese. Il Napoli aspetterà ancora qualche settimana. Ma poi dovrà prendere una decisione: di perdere a parametro zero il terzino il prossimo anno non ne ha intenzione. Peraltro, già identificato anche il suo erede: Faraoni del Verona. Solo che alle cifre che chiede Hysaj rischia di restare con un pugno di mosche in mano. Gattuso, in questi giorni, proverà a convincerlo ad accettare il rinnovo. Come ha fatto con Mertens.