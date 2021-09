Il Mattino - Napoli-Spartak Mosca, 4 novità di formazione: Meret, Manolas, Elmas e Malcuit titolari [GRAFICO]

Notizie Europa League. Il Mattino oggi in edicola presenta la sfida di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, dove Napoli e Spartak Mosca si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi di UEFA Europa League. Spalletti in conferenza stampa ha già annunciato un parziale turn-over nella formazione iniziale e dunque ecco quali dovrebbero essere le formazioni di Napoli-Spartak Mosca: previste quattro novità iniziali.

Tra le novità di formazione c'è il ritorno tra i pali di Alex Meret, che prende il posto di Ospina e torna titolare dopo la partita contro il Genoa di fine agosto. In difesa torna titolare anche Kostas Manolas, che affiancherà Koulibaly nella coppia centrale. A sinistra confermato Mario Rui, a destra l'altra novità è Malcuit al posto di Di Lorenzo.

A centrocampo c'è Elmas titolare dal primo minuto, in coppia con Anguissa e con Zielinski. Spalletti però vuole aumentare anche il minutaggio di Demme e Mertens, che potrebbero trovare spazio nella ripresa. In attacco invece ballottaggio tra Lozano e Politano, con Adam Ounas pronto ad entrare a gara in corso. Titolari inamovibili Insigne e Osimhen.

Napoli (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Anguissa; Zielinski, Lozano, Insigne; Osimhen. A disposizione : Ospina, Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Fabian, Demme, Politano, Petagna, Mertens, Ounas.

: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Anguissa; Zielinski, Lozano, Insigne; Osimhen. : Ospina, Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Fabian, Demme, Politano, Petagna, Mertens, Ounas. Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko, Dzhikiya, Gigot, Caufriez; Ayrton, Bakaev, Umyarow, Litvinov; Ponce, Promes, Moses. A disposizione: Rebrov, Selikhov, Eshchenko, Ignatov, Gaponov, Sobolev, Lomovitskiy.