Il Mattino - Napoli-Rodrigo, la trattativa non è mai partita. Lozano, pista complicata: va ancora convinto il calciatore

Secondo l'edizione di oggi de Il Mattino, in parallelo alla pista James Rodriguez, per l'attacco il direttore sportivo Giuntoli lavora su Lozano del Psv: l'investimento economico per il messicano è simile a quello di James Rodriguez (intorno ai 40 milioni) ma c'è ancora da strappare il sì per l'attaccante che è seguito anche da Manchester United e Psg. Si lavora su un contratto di cinque anni più o meno da due milioni e mezzo a stagione ma c'è una folta concorrenza da battere: ecco perché occorre tempo per un'operazione del genere, esattamente come ne serve per arrivare all'altro top player James Rodriguez. Fuori portata invece lo spagnolo Rodrigo del Valencia: una trattativa che non è mai realmente partita per la richiesta di 70 milioni del club spagnolo.