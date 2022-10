Il Mattino - Napoli, Kvaratskhelia verso la panchina contro la Cremonese! Ndombele scalpita

Ultime notizie Cremonese-Napoli - Domani la trasferta a Cremona degli azzurri, dov'è possibile vedere qualche novità dal primo minuto. E dove l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli si attende anche qualche sorpresa.

Perché potrebbe riposare dal primo minuto Kvaratskhelia in Cremonese-Napoli:

"Tra gli intoccabili, invece, Giovanni Di Lorenzo, capitano e punto fermissimo di questo Napoli. Anzi, inamovibile. Spalletti non lo ha mai fatto riposare se non per qualche minuto, a dimostrazione della sua importanza assoluta. Così come per Kvara, che dopo una partenza più controllata da parte del tecnico, adesso è sempre più fondamentale e ha sempre più responsabilità. A Cremona potrebbe riposare, almeno dall'inizio. L'unico reparto nel quale Spalletti cambia meno è il centrocampo dove il trio Anguissa-Lobotka-Zielinski sembra essere l'asse portante di tutta la squadra. Domani ci potrebbe essere qualche novità perché Ndombele scalpita per una maglia da titolare".