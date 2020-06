Il Mattino - Napoli-Juventus, le ultime di formazione: ballottaggio Politano-Callejon, a centrocampo duello tra Fabian ed Allan

Ultime notizie Napoli - Stando a quanto si legge sul quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, allo stato attuale delle cose in casa Napoli, in vista della finale di domani contro la Juventus, sono sostanzialmente due i ballottaggi che devono essere risolti da Gennaro Gattuso. Il primo riguarda il ruolo di ala destra e vede protagonisti Politano e Callejon ed il secondo è tra Fabian ed Allan. Preoccupa ancora, invece, Stanislav Lobotka, non al top ed out anche nella semifinale di ritorno contro l'Inter.

Fabian Ruiz Napoli