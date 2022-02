Il Mattino - Napoli-Inter, le probabili scelte di Spalletti: Koulibaly ci sarà, Lobotka vince il ballottaggio con Anguissa

Spalletti non si è sbilanciato in conferenza stampa ma, dal 1' minuto contro l'Inter, ritroverà Kalidou Koulibaly.

Ultime calcio Napoli

Come riporta Il Mattino:

"Koulibaly torna in campo con il Napoli dopo due mesi e mezzo, il ballottaggio è con Juan Jesus, difensore brasiliano che ha fatto benissimo in sua assenza con prestazioni sempre convincenti. L'altro centrale sarà Rrahmani. L'altro dubbio della vigilia tra Lobotka e Anguissa è stato sciolto con lo slovacco che partirà ancora dal primo minuto: contro il Venezia è stato ancora una volta tra i migliori in assoluto confermando la sua straordinaria importanza come punto di riferimento centrale per l'abilità nel palleggio. A centrocampo, quindi, Lobotka e Fabian Ruiz con Zielinski che agirà tra le linee. Attesissimo Osimhen che, dopo il suo rientro, giocherà la seconda partita dal primo minuto e ritroverà l'Inter dopo che nel match d'andata s'infortunò nello scontro fortuito, un violento testa a testa, con Skriniar. I due esterni d'attacco a sostegno di Victor saranno Politano e Insigne. Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due laterali bassi che completeranno la linea a quattro davanti al portiere Ospina.