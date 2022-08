Il Mattino - Napoli-Fabian, volano gli stracci! Si rischia il caso Milik-2

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campionato ormai alle porte:

"Nella faccenda Fabian iniziano a volare gli stracci: il Napoli considera scorretto il comportamento degli agenti dello spagnolo che, nonostante il vuoto di offerte, si ostinano a rifiutare ogni proposta di rinnovo. Perché sul tavolo c’è una offerta che Fabian non intende accettare. Chiaro, c’è la voglia di andare via a zero tra un anno. Ma come più volte raccontato, Fabian sta facendo male i suoi conti: perché il braccio di ferro stile Milik è alle porte. Certo, sarebbe un danno per Spalletti che magari tenterà l’avvicinamento diplomatico “pro domo sua” ma davvero si rischia un caso Milik-2".