Il Mattino - Napoli-Atalanta, si notano subito due cose: la lentezza di Bakayoko e la mancanza di un attaccante

Ultimissime notizie Napoli. Con l'Atalanta non si va oltre lo 0-0 e per Gattuso c'è solo la consolazione di avere mantenuto imbattuta la sua porta in casa, in un momento di grande emergenza. Al di là del loro assetto troppo prudente, però, gli azzurri hanno dato la sensazione di avere pure meno benzina nelle gambe e per questo le ripartenze di Insigne e compagni non sono state frequenti. Ma sono stati molti di più i pericoli corsi da Ospina, subito decisivo per due volte sui colpi di Muriel e Pessina. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Napoli-Atalanta, Il Mattino

"Quasi tutte le crepe nel bunker di Gattuso si sono aperte nella zona centrale, dove s’è subito notata la differenza di passo tra Bakayoko e i centrocampisti avversari. Ma è stata soprattutto la mancanza di un vero punto di riferimento in avanti a condannare a una serata di perenne sofferenza gli azzurri. Evidente la differenza di ritmo tra Napoli e Atalanta, con la squadra di Gasperini che ha utilizzato il pressing per fare la voce grossa in tutte le zone del campo. A Gattuso è rimasta dunque solamente la difesa a oltranza e gli infortuni di Demme e Insigne hanno complicato ancora di più la situazione, proprio quando l’Atalanta ha lanciato nella mischia anche Ilicic".