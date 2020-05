Il Mattino - Napoli a caccia di un attaccante, seguiti sempre Azmoun e Osimhen: per l'iraniano c'è un intoppo

Ultime calciomercato Napoli. Il club azzurro continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in caso di partenza di Arek Milik. Ecco le ultime de Il Mattino:

"Monitorati anche i centravanti: tra questi Azmoun, iraniano dello Zenit San Pietroburgo che però è un extracomunitario (come Everton) e per poterlo acquistarlo il Napoli dovrebbe liberare una casella di questo tipo in organico con una cessione. Seguito anche Osimhen, vent'anni, attaccante della nazionale nigeriana in forza al Lilla".