Il Mattino - Muso lungo e poco minutaggio, periodo difficile per Allan: resta nel cassetto quella proposta del PSG

Notizie Calcio - Allan non fa più parte dei titolarissimi del Napoli, sia per condizioni fisiche che contrattuali: il brasiliano vive un periodo difficile in maglia azzurra. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Di certo, il muso lungo di Allan degli ultimi tempi non è sfuggito a tanti: è uno dei senatori e questa invasione di giovani proprio nel settore del campo dove gioca lui non gli deve essere andata a genio. Come le scelte di Gattuso: ma il brasiliano deve darsi da fare perché quel posto che prima era una sicurezza ora non lo è più. E sgomitare per giocare, non deve essere facile da mandare giù per uno che, appena 12 mesi fa, aveva ottenuto l'offerta monstre di 6 milioni di euro d'ingaggio dal Psg. Acqua passata? Forse non del tutto. Nel cassetto di Allan è custodito quel malessere per la trattativa coi francesi che non è mai decollata. All'estate mancano 4 mesi e queste partite serviranno a mettesi in mostra per gli acquirenti che verranno. Ammesso che De Laurentiis intenda davvero darlo via.