Il Mattino - Messaggio di Insigne ad ADL, Giuntoli e Gattuso gli hanno telefonato. Niente rifinitura al San Paolo, oggi i risultati dei tamponi

Ultime notizie calcio Napoli - Come riportato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, il Napoli ieri non ha fatto la rifinitura al San Paolo come era diventato tradizionale negli ultimi tempi. La motivazione, però, non è legata alla positività al Coronavirus di Aurelio De Laurentiis: il presidente, infatti, non fa parte del gruppo squadra e quindi non c'è nessun allarme. Semplicemente era necessaria una risemina del manto erboso del San Paolo e per tanto la classica rifinitura pregara è saltata. Oggi pranzo all'hotel Britannique prima di spostarsi a Fuorigrotta per la partita. Come da routine, poi, (ed anche in questo caso non è una decisione presa per la positività di De Laurentiis) ieri sono stati effettuati i tamponi alla squadra ed i risultati si conosceranno oggi. A proposito del presidente, però, ieri il capitano Lorenzo Insigne ha prontamente mandato un messaggio al suo presidente augurandogli una pronta guarigione, mentre il tecnico Gattuso ed il direttore sportivo Giuntoli lo hanno chiamato per sincerarsi delle sue condizioni.

Insigne, Giuntoli e Gattuso contattano ADL