Napoli - Mertens e Osimhen in campo dal primo minuto contro il Milan? Questo ancora è solo fantasia. Come riportato da Il Mattino, i due attaccanti azzurri potranno stare in campo insieme forse solo nel finale di gara. Gattuso dovrà quindi fare una scelta, che pare sia indirizzata verso il belga come falso nove. Mertens sta bene, quindi tocca a lui contro il Milan. Mertens dà maggiore garanzie, in questo momento.