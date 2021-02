Il Mattino - Mertens ritorna dal Belgio! In panchina con l'Atalanta, può giocare già col Granada a Napoli

Napoli - Dries Mertens pronto a tornare a Napoli. L'attaccante azzurro è in Belgio per farsi curare la caviglia, ma come riportato da Il Mattino, Mertens è pronto a fare ritorno in Italia e potrebbe giocare la gara di ritorno d'Europa League contro il Granada.

Napoli, Mertens torna e gioca col Granada