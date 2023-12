Napoli calcio - Walter Mazzarri sta facendo di tutto per dimostrare di non essere solo un traghettatore si legge sulle pagine de Il Mattino. Il tecnico, che ha accettato un contratto di sei mesi, sta provando a non fa pesare questa sorta di scadenza determinata del suo rapporto con il Napoli.

Lui non ne fa un dramma - si legge su Il Mattino - ma agli occhi dello spogliatoio pesa quel contratto a termine. L'obiettivo di Mazzarri è quello di rilanciare in primis il Napoli e poi se stesso.