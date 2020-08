Il Mattino - Mai così pochi gol in 10 anni: media da 1,5 a partita ma conversioni tiri-gol disastrosa, il dato

Ultime calcio Napoli - Mai così male dal 2010/11. 79 reti in 51 partite ufficiali, con una media di 1.5 gol a partita. Una rete e mezzo, ben distante dagli anni in cui il Napoli viaggiava a medie che oggi tiene la sola Atalanta, lambendo quota 100, con uno score di quasi di due gol a gara.

Mertens

Come riporta Il Mattino:

"Nessuno supera quota 20, solo tre giocatori sono andati sopra quota 10. Perché Mertens nella stagione realizzativa più difficile degli ultimi anni ha messo a referto 16 volte il suo nome, il partente Milik 14, mentre Insigne ha fatto 13, anche se c'è poco da festeggiare, perché un jackpot modello Totocalcio è molto lontano, con gli azzurri che chiudono come l'ottavo attacco del campionato, alle spalle di Atalanta, Inter, Lazio, Juventus, Roma, ma anche Milan e Sassuolo. La ripartizione dei gol del Napoli è quella canonica: perché poco più del 30% (il 32%, per l'esattezza) è arrivato da palla inattiva. 25 gol da situazioni non sviluppate su azione manovrata, una statistica in linea con quella degli altri club europei: con 8 reti da corner, 6 sugli sviluppi di calcio piazzato ed 11 rigori. Nessun gol è arrivato in quest'annata da calcio di punizione diretto. 54 le reti su azione, di cui 8 in contropiede. La fascia sinistra si conferma quella più prolifica: 21 le reti nate dal versante mancino, 19 dal corridoio centrale, 14 dalla destra. Guardando all'annata, il riparto dei gol tra la gestione Ancelotti e quella Gattuso vede 35 centri in 21 gare con l'attuale tecnico dell'Everton, 44 gol in 30 gare con Ringhio. Il nodo principale è quello della conversione in rete: il Napoli è stata la seconda squadra della Serie A per conclusioni, con 514 tiri, solo l'Atalanta ha fatto meglio con 534. Eppure, la stessa Atalanta per arrivare al gol impiega 5.4 conclusioni, la Juve ha tentato il tiro 6.2 volte prima di centrare la porta, il Napoli 8.4".