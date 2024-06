Il Mattino - Lukaku vuole il Napoli, il Chelsea abbassa le pretese: ecco a quanto si chiude

Calciomercato Napoli - Arrivano sviluppi importanti in merito al possibile nuovo bomber del Napoli per la stagione 2024-2025. In attesa dell'addio di Victor Osimhen, su cui anche Conte è stato chiaro in conferensa stampa mercoledì, gli azzurri attendono di trovare la quadra col Chelsea per poter regalare Romelu Lukaku ad Antonio Conte.



Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, Lukaku vuole il Napoli e ha scelto il Napoli. La corte del Milan non scalfirà il belga che vuole ritrovare Antonio Conte. Ora serve però trovare un punto d'incontro col Chelsea, con i blues che sembrano essere in procinto di abbassare le pretese: dai 44 milioni della clausola rescissoria, basterebbero 35 milioni per poter chiudere l'affare e portare Lukaku al Napoli.