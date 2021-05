Napoli - Bastano tre minuti a Lozano per entrare e ritrovare il gol. Quel gol con lo Spezia che permettono al messicano di salire in doppia cifra a 10 in Serie A in 29 presenze. Una stagione importante per Hirving che ha avuto un periodo di pausa solo a causa dell'infortunio. Ora Gattuso conta di puntare su di lui acnhe per lo sprint finale. Grazie alla guida di Gattuso ha fatto miglioramenti sotto tutti i punti di vista e ora è tornato.