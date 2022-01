Il Mattino - Lozano oggi a Castel Volturno, chance panchina con la Fiorentina! Un tentativo verrà fatto

Ieri Hirving Lozano ha fatto ritorno a Napoli dopo che l'ultimo molecolare fatto in Messico ha dato esito negativo. 14 giorni positivo, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

Ultime notizie Napoli

"È atteso per oggi a Castelvolturno e magari farà persino in tempo ad andare in panchina con la Fiorentina. Troppi giorni fermo per poterlo immaginare in campo dal primo minuto, anche se in Messico si è allenato senza sosta, visto che era asintomatico. Un tentativo verrà fatto. Col Bologna sarà sicuro abile e arruolabile"