Il Mattino - Lotta scudetto: lo decidono i numeri 9, Osimhen sfida Dzeko, Ibra e Vlahoivc

Ultime sulla Serie A e la lotta scudetto tra le squadre italiane. Sarà una sfida decisa dai bomber, i numeri 9, che sono pronti a mettersi in mostra in questo rush finale.

Lotta scudetto Serie A: lo decidono i numeri 9

Il Mattino analizza i numeri 9 delle squadre italiane in lotta per lo scudetto e c'è anche Osimhen:

Un vecchio adagio popolare ritiene che a vincere lo scudetto sia la squadra che subisce meno gol. Eppure l’impressione è che quest’anno a stravolgere tutte le logiche che ruotano attorno al pianeta serie A possano essere gli attaccanti. Sì, proprio loro: i numeri 9, quella specie che sembrava in via di estinzione per far spazio ai piccoletti, i falsi nove, occupatori d’aria ma non di area. Il trend, però, è oramai stato definitivamente invertito. Nell’era in cui spopolano i Lewandowski e gli Haaland, c’è sempre più spazio per Vlahovic e Osimhen, gente che sposta le difese e riesce a riportare al centro del villaggio calcistico anche gli attaccanti vintage come Dzeko, Ibrahimovic e Zapata.

