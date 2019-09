Il Mattino - Llorente in difetto di condizione: partirà dalla panchina. In 'ritardo' anche altri tre pilastri

Si avvicina Napoli-Sampdoria. Le scelte del tecnico, quindi, terranno conto anche di queste valutazioni visto che per reggere al meglio con il 4-2-3-1 c'è bisogno di una condizione atletica ottimale. E nelle prime due partite soprattutto Koulibaly, reduce dalla coppa d'Africa è apparso in ritardo: queste due settimane il difensore centrale si è potuto allenare con continuità visto che ha saltato l'impegno con il Senegal e da ieri ha ripreso il lavoro con gli azzurri non impegnati con le Nazionali. In ritardo anche altri uomini chiave come Allan e Fabian Ruiz, reduci dalla coppa America e dall'Europeo uder 21, che però in questi dieci giorni sono stati comunque impegnati con il Brasile e la Spagna. E non è ancora al massimo l'ultimo arrivato, lo spagnolo Llorente, che infatti, salvo sorprese, partirà dalla panchina sabato contro la Samp giocando poi forse uno spezzone di partita. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.