Il Mattino - Llorente al Santobono con suo figlio in codice giallo! Le proteste dei pazienti in attesa: "Curato prima degli altri"

Ultimissime Calcio Napoli -Attimi di paura per Fernando Llorente. L'attaccante della SSC Napoli, intorno a mezzanotte, sarebbe stato costretto a trasportare suo figlio al Pronto Soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli. A raccontare l'accaduto è l'edizione odierna de Il Mattino. Il calciatore avrebbe atteso poco prima di entrare: questo avrebbe scatenato le ire dei pazienti in attesa. Secondo quanto si apprende, però, dai responsabili sanitari dell'ospedale, il figlio del calciatore sarebbe stato individuato come codice giallo e, per questo, avrebbe scavalcato la fila. Le proteste sarebbero nate in particolare da una persona e anche in questo caso si sarebbero sfiorate situazioni ben più gravi prima che il contesto tornasse alla normalità.