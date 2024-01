Il Mattino - Le cifre del quinquennale proposto a Dragusin dal Napoli: la reazione dell'agente

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela le cifre della proposta contrattuale che il Napoli avrebbe sottoposto a Florin Manea, agente di Radu Dragusin. Si tratta di un'offerta sicuramente importante da parte di De Laurentiis che vuole chiudere in fretta con il centrale del Genoa.

Contratto Dragusin Napoli

Secondo quanto si legge su Il Mattino, il Napoli avrebbe offerto un contratto di 5 anni a 2 milioni netti a stagione con bonus a salire. L'offerta è in linea con quanto ha in mente l'agente di Dragusin il quale però non dà ancora l'ok definitivo in quanto attende un eventuale rilancio del Tottenham, o di un'altra squadra di Premier League.