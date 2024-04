Il Mattino - Le cifre del biennale di ADL a Pioli: la risposta del tecnico

Stefano Pioli in pole per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto si legge su Il Mattino sarebbe lui il prescelto di Aurelio De Laurentiis che già da diversi mesi è in contatto con l'attuale tecnico del Milan. L'avventura di Pioli in rossonero è ufficialmente al capolinea. De Laurentiis aspetterà la risoluzione contrattuale per poi fare l'assalto finale al tecnico emiliano.

Pioli nuovo allenatore del Napoli?

Napoli - Come si legge su Il Mattino, De Laurentiis offrirà un biennale da 3 milioni netti a stagione a Pioli. Un'offerta che rientra ampiamente nei parametri fissati dal presidente per la nuova stagione. Pioli, dalla sua, al momento ha messo in stand by il Napoli in quanto preoccupato dal clima che si respira intorno alla squadra dopo questa annata deludente. Lui vuole restare in Italia, non vuole prendersi un anno di pausa e quella azzurra è l'unica proposta in piedi. Le prossime settimane saranno decisive. Prima però Pioli dovrà fare una risoluzione contrattuale con il Milan.