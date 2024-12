Il Mattino - La promessa di Conte a David Neres

Si è parlato molto di una possibile panchina di Khvicha Kvaratskhelia contro il Torino. Il calciatore georgiano non sta vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista del rendimento personale. La reazione stizzita contro la Roma è un gesto chiaro di insofferenza verso di sé più che contro Conte. Lo stesso Khvicha vorrebbe incidere di più come fatto nell'anno dello scudetto.

Khvicha Kvaratskhelia

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, Conte ha fatto una valutazione proprio sul georgiano per la sfida di questo pomeriggio contro il Torino alle ore 15. Nella sua posizione si è anche ipotizzato un utilizzo di David Neres, ma alla fine Conte ha deciso di dare totale fiducia a Khvicha con la speranza di vederlo finalmente decisivo nel match in terra piemontese quest'oggi. Per David Neres ci sarà spazio in Coppa Italia contro la Lazio. Una sorta di promessa che lo stesso Conte ha fatto all'ex Benfica.