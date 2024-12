Il Mattino - L'idea Zirkzee piace a Conte ma c'è da risolvere prima il nodo Osimhen

Calciomercato Napoli - Il Galatasaray ha fatto sapere che non giocherà d'anticipo per quanto riguarda l'acquisto di Victor Osimhen. Lo scrive Il Mattino che evidenzia come l'attuale ingaggio da quasi 12 milioni di euro spaventi anche un po' le squadre di Premier League. Il Manchester United resta alla finestra. C'è la carta Zirkzee sul quale però c'è anche la Juventus. L'idea di portare in azzurro l'attaccante piace a Conte il quale però sa che il Napoli intende prima incassare i 75 milioni per Osimhen.