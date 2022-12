Il Mattino - Kvaratskhelia: migliorano le sue condizioni dopo la fastidiosa lombalgia

Napoli - Ultime notizie che riguardano il rientro di Kvaratskhelia dopo l'infortunio con la fastidiosa lombalgia. Le sue condizioni orma sono in netto miglioramento come riportato anche da Il Mattino:

Un rientro importantissimo per il Napoli, una pedina fondamentale in fase offensiva per la sua capacità di saltare l’uomo in dribbling e di fare la differenza poi con assist preziosi oppure con conclusioni in porta sempre pericolose. Kvara è stato costretto a saltare le ultime tre partite di campionato contro Atalanta, Empoli e Udinese per una fastidiosa lombalgia e ha ripreso gli allenamenti alla ripresa della preparazione migliorando la condizione atletica giorno dopo giorno nel ritiro in Turchia.