Il Mattino - Koulibaly e Maksimovic in dubbio per la gara contro l'Inter, i dettagli

Notizie Calcio - Il Napoli oggi, dopo pranzo, riprende gli allenamento al training center di Castel Volturno in vista del match contro l'Inter. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Koulibaly e Maksimovic sono i due calciatori che tengono più in allarme. Il loro recupero per la gara contro l’Inter del prossimo 6 gennaio resta, al momento, complesso. Il senegalese ha riportato la distrazione di primo grado al bicipite femorale destro al quinto minuto della gara con il Parma lo scorso 14 dicembre, l’incidente che regalò a Kulusevski il pallone del vantaggio emiliano. Kalidou vorrebbe esserci contro l’Inter in un big match che lo esalta, anche durante i giorni di sosta ha provato a tenere alto il tono muscolare per rientrare, quantomeno, tra i convocati. Maksimovic non gioca dal 1 dicembre, match perso contro il Bologna: dopo l’espulsione dalla panchina ad Udine, ma, soprattutto, l’infortunio alla coscia che gli ha impedito anche di partecipare alla gara di Champions contro il Genk. Contro l’Inter avrà smaltito la squalifica, ma solo nelle prossime ore si capirà se, come Koulibaly, sebbene non al meglio, potrà rientrare tra i convocati per la gara del giorno della Befana".