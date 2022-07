Il Mattino - Kim leader della Nazionale: in Corea è un modello da seguire per i giovani

Le ultime riguardo il colpo Kim per il Napoli. Un calciatore di cui si sa poco, ma in tanti parlano bene, soprattutto nel suo paese.

Calciomercato Napoli - Arrivano da Il Mattino le ultime su chi è Kim, il nuovo acquisto del Napoli:

A 25 anni, infatti, Kim ha ancora ampi margini di crescita sotto l’aspetto tecnico ma soprattutto tattico visto che si trova a sbarcare per la prima volta in un campionato di prima fascia dopo le esperienze in Corea, Cina e Turchia. Dalla sua può contare su un fisico imponente.

Supera i 190 centimetri di altezza, qualità che lo rende decisamente sui generis per quelli che sono gli standard dei suoi connazionali dove l’altezza media per un uomo sfiora il metro e ottanta. Anche per questa sua qualità si è imposto nel calcio coreano diventando uno dei leader della sua nazionale, oltre che una sorta di modello da seguire per i giovani che vogliono intraprendere la sua stessa carriera.