Il Mattino - Isolati comportamenti delinquenziali sui treni, possano scattare denunce per i tifosi del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Tifosi del Napoli sotto accusa dopo la trasferta di Torino, come racconta Il Mattino.

In alcuni casi il personale dei treni che la mattina di domenica e nei viaggi di ritorno hanno trasportato l'esodo dei tifosi, "sono stati vittime di comportamenti (isolati) delinquenziali. E non è escluso che possano scattare le denunce per alcuni episodi al vaglio della Polfer. È un contesto di episodi molteplici quello che spinge - a meno di un clamoroso ripensamento - il ministero dell'Interno a vietare le trasferte dei tifosi del Napoli con la prefettura che è già stata avvertita".