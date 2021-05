Il Mattino - Inzaghi e Gattuso, destini che si incrociano a distanza: fermare il Milan per gli obiettivi di entrambi

Napoli - Gattuso e Inzaghi, due destini che si incrociano a distanza: chi sogna la Champions e chi la salvezza. Come riportato da Il Mattino, Napoli e Benevento giocheranno sfide importanti per il proseguo della loro stagione. Il Napoli al Maradona contro il Cagliari e il Benevento a San Siro contro il Milan. Perché il Napoli dovrà vincere per continuare a mantenere la posizione in Champions, ma allo stesso modo guarda con attenzione anche al match dei campani a Milano, che in caso di frenata dei rossoneri aumenterebbero le possibilità del Napoli di andare in Champions League, così come quelle del Benevento di salvarsi. Entrambi gli allenatori si ritrovano con un contratto in scadenza il 30 giugno.