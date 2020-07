Ultime calcio Napoli - Oggi si parlerà solo dell'Inter, perché il Napoli vuole vincere a San Siro domani sera, proprio come ha fatto nella notte di Coppa Italia. Ecco, attenzione però alle scelte: perché qualcuno tirerà il fiato, sicuramente Fabian. Mentre in attacco difficile ripetere l'esperimento Lozano, vista l'assenza di Mertens per squalifica. Spazio a Milik, anche perché di Llorente si sono perse le tracce. Il bel Fernando è fuori lista. Lo riporta Il Mattino.

