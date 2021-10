Il Mattino - Il presidente di Toronto è a Napoli, ma Insigne non avrebbe accolto con salti di gioia l’interessamento: i dettagli

Ultime mercato Napoli - L’incontro all’hotel del centro di Napoli dell'agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne con Bill Manning, presidente del Toronto, Lino DiCuollo, uomo chiave della Mls e Andrea D’Amico, storico agente e intermediario avrebbe avuto solo risvolti di carattere finanziario.

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, Insigne non avrebbe accolto con salti di gioia l’interessamento della Mls, anche perché il prossimo è l’anno del Mondiale in Qatar e a 31 anni non pensa di dover andare a giocare in un campionato che è un piccolo cimitero di elefanti.