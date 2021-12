Il Mattino - Insigne ha detto sì al Toronto: si trasferirà a fine stagione, vuole chiudere l'anno con il Napoli e salutare i tifosi

Ultime di mercato sul futuro di Insigne e l'offerta del Toronto accettata. Il capitano saluterà i tifosi della SSC Napoli a fine stagione, resterà fino a giugno.

Aggiornamenti da Il Mattino su Insigne, il Toronto e il Napoli:

Lorenzo Insigne che dopo mesi di indecisione, dubbi e incertezze sembra davvero aver preso la sua decisione per il futuro: Toronto, Canada, Mls. Ecco dove si trasferirà il capitano del Napoli al termine della stagione 2021-22. Sì, perché da parte sua c'è la piena volontà di concludere il ciclo in azzurro, finire quello che ha iniziato con i suoi compagni e con Spalletti e perché no togliersi anche qualche ultimo sfizio dal punto di vista sportivo.

Il club canadese ha bussato alla porta di Insigne con larghissimo anticipo. A ottobre si è presentato al capitano del Napoli (con tanto di incontro in un hotel in centro) con un progetto serio e ambizioso, mettendo sul tavolo delle cifre importanti, ma non abbastanza per convincerlo subito ad accettare. L'estate si era conclusa da pochissimo, infatti, e nella testa di Lorenzo c'era solo ed unicamente il Napoli, con quel sogno chiamato Scudetto da coronare l'anno dopo aver vinto l'Europeo con la maglia numero 10 della Nazionale sulle spalle. Ecco perché Insigne non ha detto subito sì al Toronto in Mls. Voleva prenderesi del tempo per riflettere, e soprattutto aspettare che da parte del Napoli arrivasse un segnale. Perché da parte sua il club azzurro è sempre stato al primo posto, ma dopo l'incontro al Maradona tra il suo agente Vincenzo Pisacane e il presidente De Laurentiis, non sono arrivati ulteriori segnali. Il contratto in scadenza a giungo 2022 avebbe dovuto mettere fretta al Napoli, che invece non ha insistito, non ha bussato alla porta di Insigne né a quella del suo agente, mentre da Toronto non hanno mai smesso di crederci e di farsi sentire.

L'ultima offerta, quella arrivata nella mattinata di ieri, è diventata irresistibile per Insigne che a questo punto ha deciso di prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di un addio. 14 milioni di euro (tra cifre fisse ed eventuali bonus), ecco quello che hanno messo sul piatto gli americani per convincere Lorenzo ad accettare l'offerta e per una somma del genere le riflessioni approfondite diventano quantomeno doverose. Innanzitutto il napoletano ha deciso di abbandonare l'idea di restare in azzurro. Il club non si è più fatto sentire e il tempo a disposizione è finito: anche qualora dovesse arrivare un'offerta last minute, lui non la prenderà in considerazione. Considerazione che a par suo il Napoli non gli ha dato a sufficienza. Da capitano, infatti, avrebbe voluto essere corteggiato di più, avrebbe voluto sentirsi importante e non aspettare all'infinito una chiamata. Il Toronto ha saputo cogliere il momento giusto e assestare il colpo decisivo.

Per la firma e l'accordo definitivo, poi, non c'è fretta. Insigne ha le intenzioni chiarissime: chiudere la stagione a Napoli, salutarsi nel migliore dei modi con la tifoseria che lo ha accolto (tra odi et amo) in questi anni e soltanto in estate preparare la valigia per Toronto. In Canada lo seguirà tutta la famiglia: sua moglie Jenny e i due figli: Carmine e Christian. Perché quella di trasferirsi dall'altra parte del mondo è stata una decisione condivisa anche a casa. Non poteva essere solo una scelta di pancia, ma un qualcosa di ragionato. Anche perché il prossimo anno Lorenzo spera di far parte della spedizione italiana al Mondiale in Qatar e per questo ha avuto anche le rassicurazioni necessarie dal ct Mancini. Un posto per lui in Nazionale ci sarà sempre, anche qualora dovesse andare a giocare in Mls. Perché poi, nonostante le offerte non mancassero tra Italia ed Europa, Lorenzo ha scelto l'America per avere la certezza di non trovarsi mai il Napoli come avversario: quello sì che sarebbe un colpo troppo duro per il suo cuore.