Il Mattino - Incontro Gattuso-Fabio Cannavaro a Marechiaro nella serata di mercoledì [FOTO]

E' stata una serata speciale per il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, quella di mercoledì. L’allenatore dei partenopei si è, infatti, recato a cena fuori presso “Il giardino di Cicciotto” in quel di Marechiaro. ‘Ringhio’ è stato ospite del proprietario Gianluca Capuano. Ma non è stato il solo perché al suo stesso tavolo era seduta una sua vecchia conoscenza.

A pochi giorni dall’importante sfida di campionato contro il Brescia e di quella contro il Barcellona in Champions League, Gattuso, come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, ha incontrato un vecchio amico. O per meglio dire, un suo vecchio Capitano. Nel cuore di uno dei luoghi più belli della città, il tecnico partenopeo ha incontrato Fabio Cannavaro. I due avranno parlato sicuramente della città ma soprattutto di calcio che manca al difensore di origini napoletano. Cannavaro, infatti, allena in Cina, precisamente lo Guangzou. Il campionato cinese, con i recenti sviluppi del Coronavirus, è fermo e la ripresa sembrerebbe essere prevista solo per il 12 aprile.

